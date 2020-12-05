Павел Прилучный впервые опубликовал свое фото после избиения

Российский актер Павел Прилучный, попавший в больницу после драки с владельцем калининградского ночного клуба, впервые после инцидента опубликовал свое фото в Instagram.

На днях в сториз в Instagram он опубликовал также два коротких видео с собаками, бегающими по заснеженному газону. Одного из двух крупных псов Прилучный назвал «мощью». Позже к нему подбежала маленькая собачка, с которой он часто фотографируется и выкладывает фото в соцсети.

Как писали «ФАКТЫ», в московскую больницу актер поступил с перелом костей лицевого скелета, а также с ссадинами и ушибами головы. Журналисты заметили, что в больницу к Прилучному не единожды приходила звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. Последняя еще летом этого года переехала в подмосковный особняк актера, где ранее жила уже бывшая жена Павла Прилучного Агата и их дети.

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