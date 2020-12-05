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Шоу-бизнес

Из-за перемен во внешности любовницу Тарзана заподозрили в подражании Королевой

14:08 5 декабря 2020
Шульженко

Ставшая широко известной после адюльтера с мужем Наташи Королевой, актриса Анастасия Шульженко возразила своим поклонникам, что подражает певице.

В Stories в своем Instagram-аккаунте Шульженко опубликовала свое фото с длинными завитыми волосами.

На вопрос «Зачем косишь под Наташу?» актриса посоветовала проверить даты снимков в соцсетях, намекая на то, что это Королева подражает ей.


Напомним, недавно бывшая любовница Тарзана попробовала себя в роли певицы. Она назвала свой дебютный хит шедевром.

Фото anastasiya. shulzhenko/Instagram

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