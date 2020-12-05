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Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой поразила превращением в копию своей матери

17:02 5 декабря 2020
Кристина Орбакайте

Известная российская певица Кристина Орбакайте порадовала своих поклонников очередным фото в Instagram, а те удивились насколько она стала похожей на свою мать Аллу Пугачеву.

«На съёмки в прекрасном настроениии», — написала Орбакайте.

«Копия своей мамы», — написала в комментариях к фото одна из поклонниц певицы.

«Как стала похожа на Аллу Борисовну», — добавила еще одна поклонница.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Орбакайте заявила, что ее мать Алла Пугачева не умеет быть настоящей матерью.

«Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри (младшие дети Пугачевой. — Авт.) испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — рассказала она.

По словам Орбакайте, из-за насыщенного концертного графика матери ее раннее детство прошло в окружении бабушки и дедушки. Когда Кристине было всего два года, родители развелись. Девочка осталась жить не с отцом, литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом, а с матерью. Но фактически воспитанием малышки Алла Пугачева не занималась.

Фото: instagram.com/orbakaite_k

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