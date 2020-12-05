Елена Кравец объявила Потапа своим "мужем"

Звезда «Квартала 95» Елена Кравец немало удивила подписчиков в Instagram, когда объявила рэпера Потапа своим мужем. Разгадывать загадку пришлось недолго: оказалось, что Елена и Потап вместе работают над озвучкой мультсериала, где играют пару зайцев. Голосом Потапа говорит Папа Зай, Елена соответственно произносит реплики за Маму Заю.

«Зайцегениальные истории о семье, дружбе, заботе… О том, как здорово, что мир такой разный, и как важно никого не менять под себя. Детские истории с глубоким смыслом», — поделилась Кравец впечатлениями от сериала.

Напомним, Елена Кравец вместе с мужем Сергеем воспитывают близнецов Катю и Ивана. Старшей дочери Марии уже исполнилось 17 лет и она живет отдельно от родителей.

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