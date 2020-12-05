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Шоу-бизнес

Решетник рассекретил имя новорожденного сына

19:26 5 декабря 2020
григорий решетник

Шоумен Григорий Решетник, недавно в третий раз ставший отцом, выбрал имя для новорожденного сына. Мальчика назвали Александром. Об этом счастливый отец сообщил в Instagram.

С именами для двоих старших сыновей в семействе Решетник проблем не возникло. Григорий и его жена Кристина назвали мальчиков в честь их дедушек. Самый старший — семилетний Иван — получил имя в честь дедушки по отцу, а Дима был назван в честь дедушки по матери.

Напомним, о грядущем пополнении в семье Григорий и Кристина объявили летом, а родился их третий мальчик 28 ноября.

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