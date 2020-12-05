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Тодоренко и Топалов отпраздновали двухлетие сына прыжками на батуте

20:48 5 декабря 2020
тодоренко и топалов

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов устроили веселый праздник сыну по случаю дня рождения. Маленькому Майклу 5 декабря исполнилось два года. Об этом Топалов и Тодоренко сообщили в Instagram.

По случаю праздника семья в полном составе пошла в развлекательный центр на батуты.

Судя по фото, взрослым прыжки в высоту понравились даже больше, чем виновнику торжества.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов организовали свадьбу в Италии, уже после того как Майкл подрос. Брак был оформлен осенью 2018 года, но учитывая, что Регина была на девятом месяце беременности, пара ограничилась скромной церемонией.

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