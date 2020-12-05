На месяц потеряла обоняние: Санта Димопулос проговорилась, что переболела коронавирусом

Победительница четвертого сезона шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос проговорилась, что тоже перенесла COVID-19. В течение месяца Санта не чувствовала запахов. Об этом она рассказала в интервью insider.ua.

По словам Димопулос, от сезонных заболеваний она обычно защищается витаминами и специальными расслабляющими практиками. Они же помогли справиться со значительными физическими нагрузками на шоу.

«Медитации очень помогают расслабиться и ощутить гармонию, для меня это жизненно важный ритуал. И, конечно, меня спасали витаминные капельницы, которые я делаю регулярно и уже года четыре точно ничем не болею. Даже COVID-19 я перенесла, всего лишь потеряв обоняние на месяц — это был единственный симптом», — рассказала певица.

Напомним, среди участников шоу «Танці з зірками» заболела пара Олег Винник и Алена Шоптенко. Участники в итоге были дисквалифицированы. Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич пропустили один из вечеров на паркете из-за того, что тест на COVID-19 у Алексея оказался позитивным.

Фото santadimopulos/Instagram

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