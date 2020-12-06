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Шоу-бизнес

София Ротару отметилась в России: что пела и как сейчас выглядит

7:58 6 декабря 2020
софия ротару

Певица София Ротару приехала в Москву для участия в «Песне года». Несмотря на то, что выступала бесплатно (во всяком случае, так заявляют организаторы), Ротару подошла к подготовке серьезно и успела предстать перед публикой в двух образах. В алом струящемся платье в пол Ротару исполнила знаменитую «Червону руту». Во второй раз артистка появилась на сцене в золотистом топе и в брюках, подчеркивающих изящную фигуру. Прозвучал хит 2020 года «Сердце размером с солнце».

Из-за карантинных ограничений зал на «Песне года» был заполнен меньше чем на четверть. Также всем артистам перед выступлением пришлось сдать тест на коронавирус.

Публика отметила, что 73-летняя Ротару постройнела и явно с удовольствием вернулась на сцену после долгого отсутствия концертов. После выступления певицу одарили роскошными букетами.

Фото sofia_rotaru_fan/Instagram, sofiarotaru. official/Instagram

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