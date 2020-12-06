Петр Мамонов попался пограничникам и был выдворен из Украины

В Украину не впустили российского рок-музыканта, лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Вместе со спутницей Мамонов прилетел в аэропорт Борисполь, но дальше погранконтроля музыкант не прошел. Как сообщила Госпогранслужба, паре пришлось вернуться домой ближайшим рейсом.

Пограничники объяснили нарушителям, что им на три года запрещен въезд в Украину. Если же Мамонов проигнорирует запрет и снова прибудет в Борисполь, то станет невъездным еще на десять лет.

Артист поплатился за концерты в оккупированном Крыму, а точнее за тот факт, что прилетал в Симферополь самолетом из Москвы. То есть были нарушены установленные Украиной правила въезда в Крым. Мамонов подтвердил, что действительно неоднократно пользовался рейсом Москва — Симферополь.

Госпогранслужба Украины не раскрывала личность непропущенного гражданина, назвав его участником группы «Звуки Му», но российские СМИ подтвердили, что запрет касался именно Мамонова.

Фото petr. mamonov/Instagram, dpsu.gov.ua

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