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Шоу-бизнес

Катя Осадчая довела до дрожи в голосе футболиста Сергея Мельника вопросами о его ориентации

13:34 6 декабря 2020
Сергей Мельник

Известная телеведущая Катя Осадчая довела украинского футболиста Сергея Мельника до дрожи в голосе просьбой прокомментировать слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Все эти истории вокруг Мельника и кто ему нравится — мужчины или девушки — я уже устал слушать! Потому что я понимаю всех мужчин, которые хоть немного следят за собой или выглядят нормально или их показывают по телевизору. Вокруг них какой-то ореол неправильных…» — ответил он на вопрос ведущей.

«Ну почему неправильных? Просто есть разные люди! Кому-то нравятся девушки, кому-то — парни…» — сказала Осадчая.

«Я понимаю, но мне нравятся девушки! Я думаю, что на этом проекте мы об этом уже заявили и уже однозначно», — сказал Мельник.

Отметим, что Сергей Мельник — известный украинский футболист, центральный защитник молдавского клуба «Милсами». В течение 2014−2015 годов он снимался в романтическом реалити-шоу «Холостяк-5» на украинском телеканале «СТБ», как главный герой программы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во время шоу «Танці з зірками» Мельник заявил, что олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова является той женщиной, которую он давно искал. Сама Ризатдинова подтвердила, что между ними начали зарождаться романтические отношения.

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