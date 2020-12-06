Выдворенный из Украины Петр Мамонов опубликовал стихи

Основатель российской рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов своеобразно отреагировал на недопуск в Украину. 5 декабря артиста в аэропорту Борисполь проверили по базе и отправили обратно домой ближайшим рейсом. Инцидент с пограничниками Мамонов решил не комментировать, а вместо этого опубликовал стихи.

Рыжее пламя

Леса, леса, домишки, вновь леса.

И рыжая лиса

по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,

и среди них тот один, зеленый,

в котором ехал я по прихоти случайной

и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.

Потом в купе улегся на диване

и долго-долго размышлял, зачем и почему

мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал.

У Мамонова в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве. Ближайший состоится 19 декабря. В Украину артист не сможет попасть до 2023 года.

Фото petr. mamonov/Instagram



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