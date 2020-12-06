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Выдворенный из Украины Петр Мамонов опубликовал стихи

13:55 6 декабря 2020
мамонов

Основатель российской рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов своеобразно отреагировал на недопуск в Украину. 5 декабря артиста в аэропорту Борисполь проверили по базе и отправили обратно домой ближайшим рейсом. Инцидент с пограничниками Мамонов решил не комментировать, а вместо этого опубликовал стихи.

Рыжее пламя
Леса, леса, домишки, вновь леса.
И рыжая лиса
по снегу пробегая, остановилась, взглядом провожая наш поезд, синеватые вагоны,
и среди них тот один, зеленый,
в котором ехал я по прихоти случайной
и, ложечкой покручивая чайной, давил лимон в стакане.
Потом в купе улегся на диване
и долго-долго размышлял, зачем и почему
мне рыжий лисий тот огонь так дорог стал.

У Мамонова в ближайшее время запланированы несколько творческих вечеров в Москве. Ближайший состоится 19 декабря. В Украину артист не сможет попасть до 2023 года.

Фото petr. mamonov/Instagram

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