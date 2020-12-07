«Обещал, но ничего не сделал»: Михаила Ефремова обвинили в обмане

Пока родственники совершившего смертельное ДТП Михаила Ефремова пытаются «упрятать» его за решеткой, обвинения в сторону актера раздаются с другой стороны — от имени гражданской жены погибшего в аварии Сергея Захарова Ирины Стерховой.

Об этом пишет «Лайф».

Актера укоряют за то, что полтора месяца назад во время апелляции он во всеуслышание объявил, что признаёт Стерхову пострадавшей (несмотря на то, что суд неоднократно отказывал женщине в этом) и решит с ней вопрос о компенсации. Адвокаты артиста, выплатив 3 миллиона рублей семье Захаровых (официальной жене, младшему сыну и брату погибшего), тогда пообещали: как только семья преодолеет финансовые трудности, со Стерховой сразу проведут переговоры.

Однако, спустя полтора месяца Ирина Стерхова так и не дождалась весточки от Михаила Олеговича.

«У меня возникает вопрос об искренности Ефремова — неужели опять враньё? Во время процесса, когда надо было убедить суд в своём раскаянии, он много что пообещал, но так ничего и не выполнил», — рассказала Стерхова СМИ.

Особенно женщину подкосило, по ее словам, письмо, написанное актером официальной жене Маргарите Захаровой, с которой погибший в ДТП не жил последние 20 лет.

«Я очень расстроилась, просто нет слов. Если раньше я надеялась получить от него какие-то извинения, то сейчас это будет выглядеть просто смешно, так можно попросить прощения хоть у всей страны», — сетует Ирина Стерхова.

К тому же, как выяснилось, доверенность на доступ к банковской ячейке Ефремов подписал ещё две недели назад. Но обещанных действий так никто и не предпринял. Это пытался сделать новый адвокат Андрей Алешкин, но теперь он сам попал в непонятную ситуацию — от его услуг Михаил Олегович якобы отказался.

Как известно, рассчитаться со всеми потерпевшим сразу у Ефремова банально не хватило денег — пока осуждённый находился в столичном СИЗО «Водник», близкие не могли получить доступ к банковской ячейке, где Михаил Олегович хранил свой единственный капитал (по одним данным, около 5 миллионов рублей, по другим — в десятки раз больше). Заключённый должен был написать доверенность жене через начальника изолятора, но сделать это быстро это не получилось из-за бюрократических препон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам артист тем временем обживается в колонии посёлка Алексеевка Белгородской области, где при самом худшем раскладе проведёт ближайшие семь лет.

Фото: КП

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