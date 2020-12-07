"Прелести Анны": Семенович будет судиться из-за конфет в виде ее груди

Переболевшая коронавирусом певица Анна Семенович планирует подавать в суд на предпринимателя, который решил начать выпуск сладостей в форме пышного бюста певицы.

Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Сообщается, что больше всего певицу возмутил тот факт, что бизнесмен потребовал с нее крупную сумму — полтора миллиона рублей — за то, чтобы сделать ее партнером бизнеса. Анна наотрез отказалась сотрудничать на таких условиях. И тогда производитель сладостей в одиночку запатентовал товарный знак и начал изготавливать конфеты, очень напоминающие формой грудь Семенович.

Когда о шансах выиграть дело в суде спросили «звездного юриста» Катю Гордон, та высказала свое сомнение в победе Семенович. По словам Екатерины, если бы конфеты назвали напрямик — «Прелести Семенович» — тогда стоило бы начинать процесс, и вполне вероятно, он оказался бы успешным. А поскольку название гласит «Прелести Анны», никакого нарушения закона здесь нет, ведь в стране достаточно много Анн с красивой пышной грудью.

Интересно, что другие бизнесмены, давно находящиеся на рынке сладостей, считают идею заведомо провальной: по их мнению, такие лакомства будут иметь спрос среди потребителей далеко не всегда, а только перед определенными праздниками вроде Дня святого Валентина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Семенович тяжело переносила тяготы карантина: от одиночества она даже начала целоваться с рыбами.

Фото:@ann_semenovich

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