Все сначала? Петросян нанял на работу новую молодую помощницу-красавицу

Ставший «примером» для коллег по части молодого задора 75-летний юморист Евгений Петросян на днях вышел в свет с новой помощницей.

И пока законная супруга юмориста сидит с их общим ребенком, Петросяна все чаще видят в сопровождении ассистентки, пишет «Стархит».

Как известно, около 7 месяцев назад на свет появился его сын Ваган, о существовании которого пользователи сети узнали только недавно. Юморист и Брухунова скрывали рождение из общего ребенка.

И теперь, пока молодая мама сидит с наследником артиста, сам Петросян завел новую помощницу. Юморист посещает всяческие светские мероприятия, а в подготовке к ним ему помогает Александра, девушка, которую недавно нанял Петросян.

«Это Сашенька, моя сотрудница. Она здесь по делу. Я думал, здесь служебное мероприятие, а оказалось, что гулянка», — представил Евгений Вагановчи помощницу корреспондентам одной из программ на росТВ.

Девушка сопровождает артиста во время всех его рабочих встреч, а также помогает в решении важных вопросов и делает снимки на мероприятиях. Кроме того, Александра заботится и о здоровье Петросяна. Она лично обрабатывает руки артиста антисептиком и напоминает о принятии лекарств.

Конечно же, в Сети сразу отметили то, что, возможно, история повторяется, и супруге комика стоит начать волноваться. Однако этот вывод можно назвать поспешным: с Александрой, как выяснилось, знакома и Татьяна Брухунова. Они вместе часто ездят по делам или же отдыхают.

Да и сам Петросян отрицает возможность романа на стороне. Юморист уверяет: его молодой жене не о чем волноваться: «А почему она должна ревновать? Никогда не даю повода».

Но пользователей, однако, смутил тот факт, что Петросян снова нанял себе юную помощницу. Фолловеры считают, что юморист вновь может завести отношения на стороне, ведь в последнее время он очень сблизился со своей новой ассистенткой.

Напомним, что скандал вокруг Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой не утихал очень долго. В одночасье новость о том, что юморист разводится с Еленой Степаненко из-за своей помощницы, разлетелась по всей сети, ошеломив пользователей. Уроженка Тулы, Татьяна Брухунова оказалась не только ассистенткой Евгения Вагановича, работавшей на него несколько лет, но и его любовницей.

Развод со Степаненко прошел весьма бурно, и бывшие супруги также поделили все нажитое имущество, которое суд оценил в почти два миллиарда рублей. И пока Елена всячески старалась уколоть экс-супруга, сам Евгений Ваганович, как оказалось, готовился стать отцом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не так давно пользователи уличили Петросяна в обмане по поводу COVID-19.

Фото: Стархит

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