"Восхитительные формы": 51-летняя супермодель порадовала фанатов "голой" фотосессией

Любящая производить фурор своими пикантными съемками в нижнем белье 51-летняя супермодель Хелена Кристенсен решила «немножко отойти» от правила и приняла участие в «обнаженной» фотосессии.

Некоторые снимки из сессии женщина разместила в своем аккаунте в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 51-летняя знаменитость из Дании позирует полностью голой. Она лежит на диване с цветочным принтом боком к фотографу.

Автором съемки выступила уроженка России, проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин, которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как Vogue, Harper's Bazaar и Paper, пишет «Лента.ру».

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Очень красиво!», «Теперь точно стало ясно, что Хелена Кристенсен никогда не стареет», «Восхитительные формы», «Сногсшибательна», «Вау!» — хвалили они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 51-летняя Хелена показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах.

Фото: @helenachristensen

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