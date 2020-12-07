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Шоу-бизнес

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

7:57 7 декабря 2020
Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которую накануне обвинили в деградации, в очередной раз попала впросак с желанием продемонстрировать смелый силуэт.

В этот раз недовольство фанатов вызвали фото со съемок шоу «Песня года». Очевидно ради пущего блеска Ани надела сверкающий костюм из удлиненного приталенного пиджака, под которым лосины такого же цвета плавно переходили в сапоги на высоком каблуке.

«Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали „песней года“. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!» — прокомментировала она свои фото в Instagram.

Однако чрезмерный акцент на талии сделал фигуру слишком непропорциональной. На это обратили внимание хейтеры знаменитости.

Одни сравнили Каролину с Ким Кардашьян, а другие напрямую поинтересовались, как надевается «низ» наряда.

«Полнит наряд», «Что за убогий костюм? Кто вам наряды подбирает? Кошмарные просто», — гласят комментарии.

Напомним, в «Песне года» приняла участие и София Ротару, которая ради этого просидела 2 недели в Москве на самоизоляции.

Фото Instagram Ани Лорак

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