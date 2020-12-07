«Какие ножки — у меня слюни текут»: Хлое Кардашьян сделала неожиданный комплимент женщине

36-летняя телезвезда, светская львица и бизнес-леди Хлое Кардашьян, которая недавно опубликовала свое фото в полностью голом виде, сделала неожиданный и весьма эмоциональный комплимент женщине.

«У тебя самые красивые ноги !!! Достойные зависти!!! Я не могу натренировать такие ноги, хоть убей! Так что у меня слюни текут при виде твоих … Ты просто шикарна!!!», — написала младшая сестра Ким Кардашьян в Instagram в комментариях к посту, сделанному британской актрисой Мэйси Смит.

19-летняя Мэйси, которая снималась в фильме «Другая Болейн» и в популярном сериале «Жители Ист-Энда» (его фанатом является даже королева Елизавета II), является одной из участниц английского варианта телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing).

Мэйси поделилась в Instagram серией своих фото, сопроводив их признанием, что раньше она ненавидела свои ноги, считая их некрасивыми. И постоянно пыталась чем-то прикрыть их, стесняясь целлюлита. Однако теперь она старается принять то, что считала своими «недостатками». Недавно она впервые вышла на публику в спортивных шортах — и теперь гордится собой. Мэйси надеется, что ее пример поможет другим людям стать увереннее в себе.

Мэйси Смит

Хлое Кардашьян

Фото Instagram

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter