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Шоу-бизнес

Умерла звезда Playboy и актриса, которую называли «величайшей находкой после Одри Хепберн»

11:08 7 декабря 2020
Памела Тиффин

В возрасте 78 лет в одной из больниц Нью-Йорка умерла Памела Тиффани — популярная в 1960-х годах актриса и бывшая звезда Playboy. Об этом сообщает издание Vulture. Памела родилась в Оклахома-сити в семье с российскими и британскими корнями. Начала успешно работать моделью. Во время экскурсии в Голливуд ее случайно заметил продюсер, который предложил ей кинопробы.

В 1961 году Памела дебютировала в фильме «Лето и дым». В том же году она сыграла в картине Билли Уайлдера «Один, два, три». Знаменитый режиссер, обладатель шести премий «Оскар», создатель фильмов «В джазе только девушки» и «Сабрина», назвал начинающую актрису «величайшей находкой после Одри Хепберн». Триффин номинировалась на премию «Золотой глобус» за обе эти роли.

Кадр из фильма "Один, два, три"

В 1967 году Памела переехала в Италию и снималась в итальянских комедиях.

Актриса известна по фильмам «Почти идеальное убийство», «Злые пальцы», «Убей меня поцелуями», «Сегодня, завтра, послезавтра», «Архангел».
В 1969 году она снялась обнаженной для журнала Playboy.

Тиффин была замужем дважды. Ее первым мужем в 1962 году стал сооснователь журнала New York Magazine Клей Фелкер, с которым она развелась семь лет спустя. Вторым — итальянский профессор философии Эдмондо Данон, которому она родила двух дочерей.


Фото из Playboy

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