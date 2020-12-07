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Актриса Лариса Голубкина сломала ногу

11:54 7 декабря 2020
Актриса Лариса Голубкина сломала ногу

Советская и российская актриса Лариса Голубкина госпитализирована. По словам 79-летней знаменитости, она сломала ногу.

«Упала, сломала ногу», — сказала звезды «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» журналистам РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о предстоящей у Голубкиной операции в Германии, однако теперь хирургическое вмешательство отложили до весны.

Напомним, в начале года Голубкину госпитализировали с гипертоническим кризом.

Фото eg.ru/

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