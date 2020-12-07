Актриса Лариса Голубкина сломала ногу
Советская и российская актриса Лариса Голубкина госпитализирована. По словам 79-летней знаменитости, она сломала ногу.
«Упала, сломала ногу», — сказала звезды «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» журналистам РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о предстоящей у Голубкиной операции в Германии, однако теперь хирургическое вмешательство отложили до весны.
Напомним, в начале года Голубкину госпитализировали с гипертоническим кризом.
Фото eg.ru/
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