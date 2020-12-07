Леся Никитюк поделилась рецептом съедобной новогодней елки

Популярная телеведущая Леся Никитюк активно готовится к встрече Нового года. Звезда провела вечер выходного дня в кругу семьи и порадовала близких праздничной выпечкой. Леся приготовила съедобные новогодние елки — это творожные кексы, украшенные новогодней символикой и шоколадом.

Рецептом аппетитного и красивого печенья Никитюк поделилась в Instagram. Он оказался довольно простым. Для приготовления понадобиться 2 яйца, 100 гр сахара, 110 мл молока, 175 гр творога, 100 гр рисовой муки, разрыхлитель, соль, ванилин.

Сначала сбить яйца с сахаром, затем добавить все остальные ингредиенты. Тесто должно быть густым, как сметана. Выпекать в духовке 20 минут при температуре 170 градусов.

Недавно Леся Никитюк отпраздновала свой день рождения и рассказала о самом дорогом для нее подарке.

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