Самому высокооплачиваемому в мире актеру нанесли удар по самолюбию родные дочки и жена

Самый высокооплачиваемый в мире актер, бывший рестлер Дуэйн Джонсон, которого журнал People в 2016 году признал самым сексуальным мужчиной на планете, получил серьезный удар по своему самолюбию. 48-летний актер повеселил своих подписчиков в Instagram (а их у него 205 миллионов) домашним видео. В коротком ролике маленькие дочки звезды серии фильмов «Форсаж» и «Джуманджи» бегают по комнате, а папа задает им перед сном важный вопрос: «Кто хочет увидеть папины мускулы?». Не прекращая беготню, обе девочки говорят одна за другой: «Никто». После чего за кадром слышится еще одна реплика «никто», которую произносит жена кинозвезды Лорен. Правда потом она добавляет: «Шучу».

«Так приятно для моего эго… Я все четко понял уже после второго „никто“, но третье „никто“ стало демонстративным пинком мне в задницу, когда я выходил в дверь… Вечерняя рутина перед сном с торнадо-Джонсонами», — написал актер.

Пользователи сети пришли в восторг. «Ты не популярен у себя дома», «Им уже надоело видеть мускулы» — шутливо писали в комментариях. А несколько женщин заявили, что они очень даже хотят увидеть мускулы Дуэйна.

Джонсон официально женился на своей давней подруге Лорен Хашиан в августе 2019 года. 35-летняя Лорен — певица, композитор и музыкальный продюсер. Она приходится дочерью покойному армяно-американскому музыканту Сибу Хашиану, барабанщика группы Boston.

У супругов двое детей — двухлетняя Тиана и Жасмин, которой 16 декабря исполнится пять лет.

У актера также есть 19-летняя дочь Симон от первого брака. Ее мать — кинопродюсер Дэни Гарсия, на которой Джонсон женился 3 мая 1997 года, на следующий день после своего 25-летия. Они расстались в 2007 году, но сохранили дружеские и деловые отношения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что песня в исполнении Дуэйна получила четыре платиновых сертификата.

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Фото Instagram

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