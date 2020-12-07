Считающий «усики пропуском в трусики» актер Деревянко сменил имидж

Российский актер Павел Деревянко, который минувшей весной сбрил бороду и усы в прямом эфире в рамках благотворительной акции «Борода для врача», решил вернуть растительность на лицо. На это его сподвиг юморист и шоумен Семен Слепаков, пригласивший актера в свой новый проект.

«Персонаж, которого играет Деревянко, носит усы. Сомневаясь в качестве накладных, мы обратились к актеру с просьбой отрастить свои собственные. Но он категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал — „усики — пропуск в трусики“. Видимо не хотел отвлекаться от работы на второстепенное», — рассказал о переговорах с актером Слепаков.

Тем не менее после заверений о том, что на усатого Деревянко подпишутся все подписчики Слепакова, актер принял волевое решение и теперь на его лице снова красуются усы.

Напомним, ранее Слепаков спел нецензурную песню об усилиях России в борьбе с коронавирусом.

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