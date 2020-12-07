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Шоу-бизнес

Актрису из «Dау. Наташа» номинировали на Европейский Оскар

14:00 7 декабря 2020
Кадр из фильма

Непрофессиональная актриса Наталья Бережная, сыгравшая в фильме «Dау. Наташа», стала первой украинкой, номинированной на премию European Film Awards. Как сообщает Харків Times, лучшую актрису года определят в субботу, 12 декабря.

Наталья Бережная исполнила главную роль в фильме «Dау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель. Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards), на которую ее номинировали как лучшую актрису 2020 года, неофициально называется Европейским Оскаром.

Наталья Бережная — первая украинская актриса, удостоенная этой престижной номинации. Премия Европейской киноакадемии присуждается с 1988 года, ее обладательницами остановились такие известные актрисы, как Жюльет Бинош, Тильда Суинтон, Хелен Миррен, Пенелопа Крус, Бьорк.

Ранее сообщалось, что за роль в скандальном фильме «Dау» Максим Галкин просил 5 млн долларов.

Фото: скриншот фильма

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