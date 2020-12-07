Супермодель Алла Костромичева назвала самую ненавистную часть своего тела

Украинская супермодель Алла Костромичева, рассказавшая «ФАКТАМ» о жизни на карантине, назвала самую ненавистную часть своего тела. Оказывается, красотка стеснялась своего роста и длинных красивых ног, старалась не демонстрировать их. В этом Алла, вошедшая в топ-50 моделей мира, рассказала на своей странице в Instagram.

«Ноги, которые были самой ненавистной частью моего тела, стали достоянием страны, когда в 2009-м вместе с моими скулами и взглядом отправили меня в топ 50 моделей мира. Но мне, почему-то, казалось, что на ТВ я должна быть консервативной. В этом году я стала по образу ближе к своему „Я“… По сути, в этом сезоне я провела половину проекта на национальном канале в трусах… Что ж, могу себе позволить», — написала Алла под фото, на котором позирует в откровенном наряде с высоким вырезом.

Подписчики в комментариях восхищаются красотой Аллы и отмечают, что такие ноги прятать грех.

Ранее в участник шоу «Супер Топ-модель по-украински», трансгендер Софи Бередзе рассказала в интервью «ФАКТАМ», почему решила сменить пол.

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