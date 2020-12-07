Слава Каминская с бывшим мужем трогательно поздравили дочь с днем рождения

Певица Слава Каминская после развода сохранила теплые отношения с бывшим мужем Эдгаром. Они перестали публично выяснять отношения и отлично ладят друг с другом, вместе воспитывая сына Леона и дочь Лауру. Вместе бывшие супруги трогательно поздравили девочку с пятым днем рождения, они преподнесли малышке торт и умилили кадрами с Лаурой — с момента ее появления на свет и до сегодняшнего дня. Фото и видео Слава и Эдгар опубликовали в Instagram.

«Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни — детей — они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять», — написала Слава.

Сейчас Слава и Эдгар счастливы в новых отношениях. Имя своего избранника певица не называет, в связи с чем возникают слухи о ее романах. Недавно солистке «НеАнгелов» приписывали отношения с Дмитрием Дикусаром. Однако Слава заверила, что их связывает только дружба.

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