Фильм-катастрофа «Огненное небо» и старый «Гарри Поттер»: что посмотреть в кино с 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в украинский прокат выходят восемь новых фильмов, в том числе военная драма «Раскрашенная птица», в съемках которой принимали участие отечественные кинематографисты. Для семейного просмотра предлагается канадский мультфильм «Новые приключения в стране ОЗ». Поклонников французского кинематографа может заинтересовать социальная комедия «Селфи». Добрался до наших кинотеатров хит итальянского проката двухлетней давности «Спрячь бабушку в холодильнике». Для тех, кто соскучился по фильмам-катастрофам, прокатчики приготовили китайскую картину «Огненное небо». Сразу три ленты представляют жанр ужасов: «Оборотень», «Пробужденный», «Шкатулка дьявола». Кроме того, с небольшой задержкой все же выходят в прокат «Еще по одной», «Афера по-голливудски» и «Питер Пэн и Алиса в стране чудес». Также призван привлечь зрителей повторный выход очередной части «поттерианы» «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Напомним, премьера картины состоялась в 2008 году, кассовые сборы составили 934 миллиона долларов.

«Раскрашенная птица»

(18+, Чехия — Словакия — Украина, IFC Films, военная драма, бюджет — 7,5 миллиона долларов)

Фильм является экранизацией одноименного романа польского писателя Ежи Косинского. «Раскрашенная птица» — первая картина, в которой используется так называемый межславянский язык. Режиссер Вацлав Мархоул намеренно выбрал его, чтобы не ограничивать рассказываемые события конкретной страной. Он считает, что показанное в фильме могло происходить в любом месте Восточной Европы, хотя в книге речь идет о Польше. Желая спасти своего сына от преследований евреев в период войны, родители отправляют его к родственнице, живущей в деревне где-то в Восточной Европе. Однако тетка неожиданно умирает, и мальчик оказывается вынужден начать скитания. Ему приходится бороться за свою жизнь, душу, собственное будущее. Ребенок встречается с разными людьми: знахаркой, мельником, птицеловом, «партизанами», немецкими и советскими солдатами, католическим священником. Он видит расстрел бегущих евреев, которых везли на поезде в концлагерь. Он попадает в гестапо… «Раскрашенная птица» получила ряд престижных кинонаград, включая специальную премию Венецианского международного кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Чикаго. Картина признана лучшим фильмом года в Чехии и была выдвинута этой страной на соискание премии «Оскар». Главную роль исполнил Петр Котлар. В картине снялись известные актеры из разных стран: Стеллан Скарсгард (Швеция), Удо Кир (Германия), Харви Кейтель (США), Джулиан Сэндс (Великобритания). Часть съемок проходила в Украине. Кассовые сборы в мировом прокате при этом оказались скромными — 657 тысяч долларов. Это объясняется тем, что в большинстве стран фильм не демонстрировался в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса.

«Новые приключения в стране ОЗ»

(6+, Канада, Cinedigm, анимационный фильм для семейного просмотра)

Мультфильм снят по мотивам популярной серии комиксов. В ней частично использованы персонажи, хорошо известные зрителям разных поколений во всем мире, — Железный Дровосек, Страшила, Лев и многие другие, придуманные американским писателем Лайменом Фрэнком Баумом в начале XX века. Страна Оз снова оказалась в опасности. Юная Виктория спешит на помощь своим старым друзьям, а также новым героям этой бесконечной истории. Снял мультфильм Шон Патрик О’Рейлли, известный по анимационным картинам «Приключения Пикси» и «Остров монстров». В США и Канаде «Новые приключения в стране ОЗ» вышли в 2018 году. В кинотеатрах не демонстрировались, а сразу предлагались на DVD.

«Оборотень»

(16+, США, United Artists, ужасы, бюджет — 2 миллиона долларов)

Маленький городок в горах становится местом серии жестоких убийств, жертвами которых являются женщины. Расследование ведет заместитель шерифа. Он приходит к выводу, что здесь замешаны нечистые силы — новую жертву находят после каждого полнолуния… Снял картину режиссер Джим Каммингс («Дорога грома»). Он же исполнил главную роль. В картине задействованы ветеран Голливуда Роберт Форстер («Джеки Браун») и молодые актеры Рики Линдхоум и Хлоя Ист. В США картина вышла в прокат в октябре ограниченным числом копий. Сборы составили 185 тысяч долларов.

«Шкатулка дьявола» (оригинальное название The Jack in the Box, в интернете известен как «Джек из коробки»)

(18+, Великобритания, Fowler Media, ужасы)

Действие фильма происходит в британской провинции, куда приезжает американский историк, получивший работу куратора местного музея. Он обращает внимание на новый экспонат — старую шкатулку с сюрпризом. В ней находится фигурка клоуна на пружине. Вскоре один за другим начинают при странных обстоятельствах умирать сотрудники музея. Американец подозревает, что все дело в шкатулке… Снял фильм британский режиссер Лоуренс Фаулер, который специализируется на ужастиках. Его предыдущая картина называется «Проклятие: Кукла ведьмы» (2018 год). «Шкатулка дьявола» собрала в прокате 418 тысяч долларов.

«Пробужденный» (оригинальное название Awoken, в интернете известен как «Изгоняющий дьявола: Инсомния»)

(16+, Австралия, Meridian Pictures, ужасы)

Брат студентки медицинского вуза страдает бессонницей, которая способна в итоге убить его. Девушка стремится помочь ему любой ценой. Ей удается поместить брата в секретную лабораторию. Вскоре она начинает догадываться об истиной причине расстройства сна подростка… Фильм стал режиссерским дебютом Дэниела Дж. Филлипса. Главные роли исполнили Сара Уэст («Не рассказывай»), Эрик Томсон («Мой друг мистер Персиваль»), Бенсон Джек Энтони (сериал «800 слов»). Премьера фильма на Западе состоялась в декабре 2019 года. В большинстве стран он был выпущен сразу на DVD, минуя кинотеатры. Сборы составили 107 тысяч долларов.

«Огненное небо» (оригинальное название Skyfire, в интернете известен как «Небесный огонь»)

(12+, Китай, Meridian Entertainment, фильм-катастрофа)

Еще ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей — стала сейсмологом. С командой коллег Сяомэн приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях здесь открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Она же понимает, что вскоре начнется новое извержение, и курорт утонет в море огня… Фильм снял британский режиссер Саймон Уэст («Воздушная тюрьма», «Неудержимые 2»). В Китае картина вышла в прокат в декабре 2019 года и первую неделю держалась на первом месте, собрав в итоге 24,3 миллиона долларов.

«Селфи»

(12+, Франция, Mandoline, комедия)

В мире, где цифровые технологии плотно вплелись в нашу жизнь, далеко не каждый может найти себя. Сатирическая комедия рассказывает о судьбах тех, на кого так или иначе повлияли социальные сети, повальное увлечение селфи и прочие «прелести». В картине переплетены между собой множество коротких историй. Одни из них смешные, другие немножко грустные. Тем не менее, режиссеры Тристан Оруэт, Томас Бидеген, Марк Фитусси, Сирил Гельблат и Вианни Лебаск определили жанр фильма как комедийный. Снялись в нем преимущественно начинающие актеры — Бланш Гарден, Максанс Туаль, Эльза Зильберштейн, Макс Бублиль, Финнегэн Олдфилд. Во Франции фильм вышел в прокат в январе 2020 года и собрал более миллиона долларов.

«Спрячь бабушку в холодильнике»

(16+, Италия, RAI и 01 Distribution, комедия)

Молодая художница Клаудия держит на плаву свою мастерскую только благодаря бабушкиной пенсии. И когда старушка умирает, героине ничего не остается, как скрыть этот факт, чтобы продолжать получать деньги. Но девушку начинает преследовать дотошный и неподкупный полицейский Симоне, обожающий свою работу. Клаудия с помощью подруг придумывает все новые и новые способы обмануть сыщика… Снял фильм режиссерский дуэт Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стаси. Главные роли исполнили Фабио Де Луиджи и Мириам Леоне. Комедия вышла в итальянский прокат в 2018 году и пользовалась большим успехом. Тогда же ее купили для проката ряд других стран. В итоге кассовые сборы превысили 4 миллиона долларов.

Отметим, что украинский прокат продолжает лихорадить из-за пандемии и постоянного переноса или отмены обещанных премьер. Работать кинотеатрам в таких условиях, конечно, сложно. 10 декабря должны выйти еще несколько фильмов, которые «ФАКТЫ» уже представляли ранее. Напомним о них.

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

(6+, США, Relativity Media, фэнтези)

Режиссер фильма Бренда Чепмен прежде занималась мультипликацией. Она сняла популярные анимационные ленты «Принц Египта» и «Храбрая сердцем». «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» ее первый игровой проект. Идея заключалась в том, чтобы объединить в одной истории персонажей двух классических произведений для детей — Питера Пэна и Алису. Авторы картины сделали их братом и сестрой, которые всеми силами стараются помочь своим родителям справиться с тяжелой утратой — смертью старшего сына. Дети придумывают сказочных персонажей, устраивают воображаемые сражения и чайные церемонии… Премьера фильма состоялась в январе 2020 года в рамках крупнейшего в мире фестиваля независимого кино Sundance в США. Критики пришли к выводу, что, к сожалению, картина не удалась. Не спасло ее даже участие Анджелины Джоли и Дэвида Ойулоуо (британский актер, известный по фильмам «Дворецкий», «Линкольн», «Сельма»). Кинокритик Джон де Фор (издание The Hollywood Reporter) написал в своей рецензии: «Богатство материала семейной литературы и актерский состав во главе с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойулоуо привлекают внимание, но их оказалось недостаточно, чтобы эта фантазия оторвалась от земли и полетела». Сайт Rotten Tomatoes, крупнейший интернет-агрегатор рецензий, сообщает, что рейтинг картины составил всего 36%. Прокату фильма в США помешала пандемия коронавируса. Он собрал всего 290 тысяч долларов. Таких низких сборов не было еще ни у одной картины с участием Джоли.

«Афера по-голливудски»

(12+, США, Cloudburst Entertainment, комедия, бюджет — 25 миллионов долларов)

Фильм является ремейком одноименной культовой комедии, вышедшей на экраны в 1982 году. Примечательно, что в оригинале в основных ролях не было задействовано ни одной кинозвезды, зато сразу несколько знаменитостей снялись в эпизодах, сыграв самих себя. Режиссер ремейка Джордж Галло («Новый парень моей мамы»), напротив, пригласил трио замечательных актеров, являющихся лауреатами самых престижных кинопремий. Судите сами: Роберт де Ниро (два «Оскара», «Золотой глобус», премия Сесиля Б. де Милля), Морган Фримен («Оскар», «Золотой глобус», премия Сесиля Б. де Милля), Томми Ли Джонс («Оскар», «Золотой глобус»). Действие картины происходит в 1974 году. У продюсера-неудачника (Роберт де Ниро) с треском проваливается очередной фильм. В этом нет ничего нового для него, однако деньги на съемки ему выделил местный криминальный босс (Морган Фримен), который очень хочет получить должок. У продюсера есть хороший сценарий, но нет возможности снимать. Он отправляется к своему бывшему ученику, у которого все идет прекрасно, чтобы продать ему сценарий, и становится свидетелем трагического инцидента на съемочной площадке. И тогда у продюсера рождается гениальный план, для реализации которого ему нужен подходящий актер (Томми Ли Джонс). Как пишут американские критики, «Афера по-голливудски» является удачной смесью легендарной комедии «Продюсеры» и популярного в середине 90-х фильма «Достать коротышку».

«Еще по одной»

(12+, Дания — Швеция, Nordisk Film, драма, комедия)

Четверо друзей, все школьные учителя, решили на практике проверить теорию о том, что мы можем улучшить нашу жизнь, постоянно поддерживая определенный уровень алкоголя в крови. Фильм снял культовый датский режиссер Томас Винтерберг, единомышленник Ларса фон Триера, известный по картинам «Все о любви», «Дорогая Венди», «Охота». На главную роль он пригласил своего любимого Мадса Миккельсена, который в мае 2012 года был признан лучшим актером на Каннском международном фестивале за свою блистательную игру в «Охоте». «Еще под одной» тоже был включен в конкурсную программу в Каннах в 2020 году, однако фестиваль, как известно, не состоялся из-за коронавируса. В скандинавских странах картина собрала в прокате 1,8 миллиона долларов.

Какие фильмы вышли в прокат с 3 декабря, читайте здесь.







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