«Была на грани срыва»: Надя Дорофеева призналась, что могло помешать старту ее сольной карьеры

Популярная певица Надя Дорофеева, начавшая сольную карьеру после распада группы «Время и Стекло», призналась, что премьера оказалась на грани срыва. Презентация трека Gorit могла состояться только в следующем году из-за пандемии. О переносе продюсеры и Дорофеева задумывались всерьез. Но Надя решила рискнуть.

«Я даже думала — может перенести на следующий год. Но потом осознала, что так нельзя. Мы живем здесь и сейчас», — рассказала Надя за кулисами съемок праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі Україна».

Вечеринку в честь премьеры первой сольной песни Надя устроила в своем загородном доме. Первыми певицу поздравили муж Владимир Дантес, продюсеры Ирина Горовая и Потап, пришли Вера Брежнева и Дима Монатик. Он подарил на удачу денежное дерево и зажигалку. Вечеринка транслировалась и онлайн. Кстати, звездные гости веселились и пили шампанское без масок.

Похоже, с премьерой Gorit Дорофеева не прогадала. Надя стала первой украинской артисткой, которой удалось занять первое место в чарте Itunes, трек держится на лидерских позициях уже несколько недель.

«Действительно в чартах Itunes в этом году я являюсь первым украинским артистом, который занял первое место в чарте. Я когда узнала эту информацию, не поверила вообще своим ушам», — поделилась Дорофеева с каналом «Украина».

Кроме того, трек набрал больше 200 тысяч прослушиваний в Spotify и вошел в топ-200 мирового Shazam.

Старт сольной карьеры Дорофеевой сопровождался и скандалом. Певицу жестко раскритиковали за то, что клип снят на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

Фото Instagram.com/nadyadorofeeva

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