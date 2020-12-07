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Шоу-бизнес

Приходько оправдалась за обилие мата в речи

16:44 7 декабря 2020
Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, которую пристыдили за частое употребление обсценной лексики во время телефонных разговоров, считает, что лучше к месту ругаться матом, чем быть «воспитанной тварью».

«Я считаю, что лучше искренне материться, чем быть тихой и воспитанной тварью», — говорит она на видео, которое выложено в сториз в Instagram певицы.

Анастасия не видит в матерных выражениях ничего плохого, особенно в тех случаях, когда «ты умеешь ими владеть». «Просто материться — да, соглашусь, это не красиво. А когда ты это правильно умеешь завернуть в дорогую упаковку и красиво это подать для связочки слов… Это, знаете, как добавить какую-нибудь хорошую специю, как шафранчик к мясу», — считает она.

Ранее певица на своей страничке в соцсетях опубликовала фото топлес, прикрывая грудь ломтиками арбуза, и упомянула о «магии сись».

Фото Анастасии Приходько из соцсетей.

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