"Теперь я боюсь еще больше": известная российская актриса узнала, что больна COVID-19

Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова, делившая «творческое пространство» с певицей Земфирой, сообщила, что заболела коронавирусом.

Об этом она написала в своем Instagram.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, — как важно беречь друг друга, — я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — отметила Литвинова.

В то же время в России за предыдущие сутки зарегистрировано еще 28 142 случая заражения коронавирусном. А за весь период пандемии в стране болезнь поразила 2 488 912 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 26 октября коронавирусом заразилась близкая подруга Ренаты Литвиновой — певица Земфира. Исполнительница обратилась к врачам и сдала тест. медики сообщили ей о положительном результате. Земфиру не госпитализировали, по рекомендациям врачей она осталась на домашнем карантине. 30 октября она сообщила о своем самочувствии.

Фото: РБК

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