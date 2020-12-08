Читала «Отче наш»: телеведущая Боня рассказала, как спаслась от изнасилования и потеряла девственность

Российская телеведущая и модель Виктория Боня, любящая шокировать арабских шейхов размерами своего мини-бикини, решила в назидание молодым девушкам рассказать о том, какие опасности их поджидают на пути к взрослой жизни.

А рассказать ей действительно есть о чем, ведь сама Боня два раза была на волосок от гибели, пишет «Стархит».

В интервью одному из YouTube-шоу женщина рассказала, что будучи подростком, она дважды смогла избежать изнасилования.

Первый неприятный эпизод произошел, когда она вместе с подругой после отдыха в клубе согласилась поехать в гости к малознакомым парням.

«Я девственница, моя подружка девственница. Мы идем в гости, ну потому что просто потусить хочется. Приходим, значит, садимся на кухне, ребята купили вино», — сказала она.

По словам блогерши, в какой-то момент она обнаружила исчезновение своей подруги. Смутившись, она отправилась ее искать. Постучавшись в одну из комнат, Боня услышала ответ мужчины: «Здесь занято». Именно там и находилась ее подруга.

О том, что девушкам нужно спасаться, они сообразили не сразу. В какой-то момент подруга Бони смогла выйти из комнаты и рассказать о том, что ее пытаются изнасиловать. На это будущая знаменитость заверила, что все будет хорошо, предложила встать на колени и прочитать «Отче наш».

«На улице конец февраля. Сибирь, Забайкалье, минус 15 ночью точно. Нам нужно было схватить свою обувь», — продолжила она.

В итоге девушки смогли найти подходящий момент и убежать, однако делать это все же пришлось босиком. Боня добавила, что подобных ситуаций с ней происходило очень много, но ее всегда хранил Бог.

Виктория также рассказала о еще одном инциденте, который случился через пару лет. Тогда подруги вновь решили отправиться в гости, теперь уже к мужчине, который был старше их в два раза. В какой-то момент общение стало сомнительным, но мужчина отказался выпускать пожелавших уйти девочек. Он схватился за топор и стал угрожать отрубить им головы.

«И так он гонял нас до четырех утра: прижигал сигаретами, наставил синяков — у меня до сих пор остались шрамы от той сигареты. Слава богу, что мы его просто загоняли, и в итоге он все-таки открыл дверь», — сказала телеведущая.

Позже им стало известно, что это была встреча с серийным насильником, на счету которого было несколько надругательств над девочками.

Еще в одном эпизоде интервью Виктория рассказала, как лишилась невинности. Тогда они вместе с подругой отправились в гости к двум парням. Один из них очень нравился приятельнице, и Боне пришлось уйти из комнаты, оставив парочку наедине. Спустя некоторое время сама она оказалась в объятиях хозяина квартиры. Именно с ним она и потеряла девственность.

«Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды. Я оттолкнула его потом. Он не знал, что я девочка. Не помню, кто он и как его зовут», — призналась Виктория.

Конечно, телезвезда сейчас жалеет, что все так спонтанно и случайно тогда произошло.

Тем не менее, полученный в молодые годы опыт, как писали «ФАКТЫ», позволил позже телезвезде встать на защиту людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Фото: rg.ru

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