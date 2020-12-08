Пришлось отсидеть: выяснился нюанс о поездке Софии Ротару в Россию

Певица София Ротару, недавно выступившая в Москве на «Песне года», две недели перед этим провела на карантине.

Артистка призналась журналистам, что перед появлением в ВТБ Арене честно отсидела двухнедельный карантин в московской квартире, передает «Стархит».

На выступление певица приехала в розовом пуховике, белых джинсах и кроссовках, лицо закрывала стильная защитная маска.

Через полчаса звезда вышла из гримерки в блестящем брючном костюме. А легендарную «Червону руту» Ротару исполнила в эффектном красном платье.

Коллеги и публика отметили моложавый вид 73-летней Ротару.

София Ротару участвует в фестивале «Песня года» с самого его основания в 1973 году, пропустила лишь один раз — в 2018-м.

Из-за карантинных ограничений зал на «Песне года» был заполнен меньше чем на четверть. Также всем артистам перед выступлением пришлось сдать тест на коронавирус.

По словам организаторов, Ротару выступала на фестивале бесплатно. Она не смогла отказать своему другу Игорю Крутому.

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