Известная певица прострелила голову мужчине

Популярная американская певица Энн Мари (настоящее имя Джоанн Мари Слейтер) арестована в Атланте. 24-летняя звезда обвиняется в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Энн Мари прострелила голову мужчине. Как сообщает издание TMZ, инцидент произошел в отеле. 24-летний друг детства певицы Джонатон Райт был найден истекающим кровью на полу номера. Пуля вошла в середину лба и вышла в районе левого виска. Молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии.

Сама Энн Мари, по словам полицейских, была в истерике, но не плакала. Певица, которая была в наброшенном на голое тело халате, все время спрашивала, все ли будет в порядке с пострадавшим.

Она утверждает, что пистолет упал со стола и выстрелил сам собой. Однако полицейские выяснили, что выстрелов было по меньшей мере два. Они нашли в номере две гильзы. В отчете также говорится, что пулевое отверстие было обнаружено в дверном замке и еще одно — в стенке шкафчика.

Анна Мари выпустила семь альбомов. Наиболее известен ее хит 2018 года Secret, который собрал более 82 миллионов просмотров на YouTube и в 2019-v ujle течение четырех недель удерживался в чарте Billboard Hot R&B Songs.





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