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Шоу-бизнес

Разница впечатляет: какой голос делают Лободе и какой он у нее на самом деле

8:21 8 декабря 2020
Лобода

Популярная певица Светлана Лобода, чье выступление в России стоит дороже, чем Киркорова, в своем Instagram-аккаунте опубликовала забавный Stories.

Светлана показала кадры с репетиции и записи новой песни.

На первом видео, судя по всему, Лобода поет вживую. А на втором, вероятно, после технической обработки, ее голос звучит уже более мощно и узнаваемо.

Напомним, недавно певице пришлось обратиться в клинику из-за болей в спине. Лобода объяснила, что у нее жутко болел копчик. Скорее всего, это от нагрузок, выступлений на высоких каблуках, интенсивных тренировок. Сейчас артистка снова чувствует себя хорошо и плодотворно работает.

Фото Instagram/lobodaofficial

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