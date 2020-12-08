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Шоу-бизнес

Мероприятие с участием Ротару попало под расследование

11:45 8 декабря 2020
София Ротару

Московская «Песня года», на которой, в частности, после двухнедельного карантина выступила певица София Ротару, попала под «коронавирусное» расследование.

Как сообщает «Раньше всех. Ну почти», Роспотребнадзор заявил о расследовании по поводу несоблюдения антикоронавирусных мер на шоу. Если это подтвердится, то организаторам может грозить штраф до полумиллиона рублей

Кстати, недавно из-за схожей ситуации досталось рэперу Басте (Василию Вакуленко), который выступал на концерте в Санкт-Петербурге. Рэпер, выступивший на Ледовом, попал под шквал критики — в сети заговорили об ужесточении карантинных мер после концерта. Также досталось и местным «культурным» чиновникам.

Кстати, в «Песне года» приняла участие и Ани Лорак, которую хейтеры раскритиковали за странный, по их мнению, костюм — удлиненный приталенный пиджак в тон с лосинами, плавно переходящими в сапоги на высоком каблуке.

Фото Софии Ротару из социальных сетей.

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