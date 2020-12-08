Украинская звезда «Спіймати Кайдаша» снялся в кровавом клипе «Ленинграда»
Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк «засветился» в клипе российской группы «Ленинград», снятом на композицию «Миг».
Вместе с Цимбалюком в клипе снялись украинская телеведущая и сценарист Даша Трегубова, актрисы Оля Голдис и Вика Варлей.
Режиссер и автор сценария Леонид Колосовский.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика и постельные сцены
Многие зрители оценили клип как «максимально плохо».
Напомним, Тарас Цымбалюк любит удивлять поклонников провокационными фото со своей девушкой. В соцсетях артист неоднократно публиковал снимки в стиле «ню».
Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk/232
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