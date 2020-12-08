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Шоу-бизнес

Украинская звезда «Спіймати Кайдаша» снялся в кровавом клипе «Ленинграда»

11:47 8 декабря 2020
Тарас Цимбалюк

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк «засветился» в клипе российской группы «Ленинград», снятом на композицию «Миг».

Вместе с Цимбалюком в клипе снялись украинская телеведущая и сценарист Даша Трегубова, актрисы Оля Голдис и Вика Варлей.

Режиссер и автор сценария Леонид Колосовский.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика и постельные сцены

Многие зрители оценили клип как «максимально плохо».

Напомним, Тарас Цымбалюк любит удивлять поклонников провокационными фото со своей девушкой. В соцсетях артист неоднократно публиковал снимки в стиле «ню».

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk/

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