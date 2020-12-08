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Шоу-бизнес

Актриса Бортич разозлилась на РФ из-за стрельбы по скейтеру в Николаеве

12:31 8 декабря 2020
Саша Бортич

Российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич, отреагировавшая на стрельбу по подростку, катавшемуся на скейте в Николаеве, и призвавшая Россию «остановится», признала, что ошиблась, посчитав украинский город российским и ответила хейтерам.

Так, фото с новостью о стрельбе на скейт-площадки в Николаеве появилось в сториз в Instadram Бортич.

Позже, когда Александре указали на ее ошибку, она записала короткий видеоролик, в котором сказала, что, мол, сразу не разобралась в новости, извинилась за ошибку и посоветовала хейтерам «пойти куда-нибудь прогуляться».

Напомним, что конфликт в Николаеве произошел между мужчиной, сидевшем на скейт-площадке, и мешавшим кататься парням. Один из юношей едва не задел мужчину, тот ударил его ногой и получил «ответочку». После этого мужчина и открыл стрельбу, ранив подростка в бок.

А недавно в Запорожье полиция задержала четверых подростков, у одного из которых был пистолет. Парни «отметились» в нескольких магазинах, пытаясь ограбить их.

Фото Саши Бортич из социальных сетей.

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