"Девушка Джеймса Бонда» снялась голой в образе Мэрилин Монро

Французская актриса Леа Сейду, исполнительница роли девушки Джеймса Бонда в фильмах «007: Спектр», а также в картине «Не время умирать», премьера которой из-за пандемии коронавируса перенесена на апрель будущего года, сделала фотосессию для журнала Vogue Paris.

На одном из снимков 35-летняя позирует полностью голой в образе голливудской звезды Мэрилин Монро — повторяя ее знаменитую прическу с белокурыми локонами и яркий макияж.

На других снимках Сейду предстает в андрогинном стиле и повседневной одежде.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Билли Айлиш выпустила клип к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».



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