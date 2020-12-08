Софию Ротару увидели разозленной

За кулисами шоу «Песня года» в Москве София Ротару разругалась с одним из своих помощников. Спор между певицей и ее ассистентов засняли корреспонденты «Собеседника».

Выступив с бессмертной «Червоной рутой», Ротару уходила со сцены с роскошными букетами. Цветов было настолько много, что в какой-то момент у певицы испортилось настроение. Присутствовавшие корреспонденты отметили, что прозвучала фраза «Уйди отсюда» в адрес представителя команды Ротару.

Впрочем, артистка показала, что умеет управлять эмоциями. Как только потребовалось сфотографироваться для СМИ, певица тут же счастливо улыбнулась и терпеливо позировала, пока фотографы выбирали удачный ракурс.

Напомним, шоу «Песня года», в котором участвовала Ротару, попало под «коронавирусное» расследование.

Фото sofia_rotaru_fan/Instagram

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