Максим Галкин с детьми до слез напугали Пугачеву

Российский юморист Максим Галкин, покоривший недавно сеть семейным фото, поделился в Instagram новым забавным семейным видео. Он показал, как они с семилетними Гариком и Лизой развлекаются в своем замке в деревне Грязь. Сначала дети напугали призраком отца, а затем они все вместе разыграли Аллу Борисовну. От неожиданности она бросила в Галкина салфеткой.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — коротко подписал Галкин забавное семейное видео.

Недавно Алла Пугачева сделала селфи с молодым мужем и посвятила ему стих.

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