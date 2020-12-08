28.07 / 28.30 33.85 / 34.30
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми до слез напугали Пугачеву

15:26 8 декабря 2020
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Российский юморист Максим Галкин, покоривший недавно сеть семейным фото, поделился в Instagram новым забавным семейным видео. Он показал, как они с семилетними Гариком и Лизой развлекаются в своем замке в деревне Грязь. Сначала дети напугали призраком отца, а затем они все вместе разыграли Аллу Борисовну. От неожиданности она бросила в Галкина салфеткой.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — коротко подписал Галкин забавное семейное видео.

Недавно Алла Пугачева сделала селфи с молодым мужем и посвятила ему стих.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Янукович

Янукович прервал молчание

Дерево

Дерево убило заслуженного врача России

ротару

Софию Ротару увидели разозленной

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер