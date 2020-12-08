В особняк знаменитой супермодели пробрался незнакомец и улегся отдохнуть на диване

В расположенный в американском штате Массачусетс особняк, принадлежащий 40-летней бразильской супермодели Жизели Бюндхен и ее мужу Тому Брэди, пробрался незнакомец — некий Занини Синеус. Он успел полежать на диване супругов, а также попытался украсть футболку Тома с автографом. Ее стоимость, как пишет издание The Sun, около 10 тысяч долларов. Брэди — игрок в американский футбол. Они с Жизель, которая одно время была самой высокооплачиваемой моделью мира, поженились в феврале 2009 года. Их сыну Бенджамину 8 декабря исполнилось 11 лет, а тремя днями ранее дочь Вивиан отпраздновала восьмой день рождения.

В то время, когда бездомный Занини забрался в особняк, там не было никого из членов семьи. Сработала сигнализация, и приехавшие сотрудники охранной фирмы задержали непрошенного гостя.

Занини

Дом в Массачусетсе близ Бостона супружеская пара купила в 2013 году и сделала в нем масштабный ремонт. В конце прошлого года недвижимость была выставлена на продажу за 39,5 миллиона долларов. Затем цену снизили на шесть миллионов, но покупателя все равно пока не нашлось.





61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter