28.07 / 28.30 33.85 / 34.30
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В особняк знаменитой супермодели пробрался незнакомец и улегся отдохнуть на диване

15:28 8 декабря 2020
Том Брэди и Жизель Бюндхен

В расположенный в американском штате Массачусетс особняк, принадлежащий 40-летней бразильской супермодели Жизели Бюндхен и ее мужу Тому Брэди, пробрался незнакомец — некий Занини Синеус. Он успел полежать на диване супругов, а также попытался украсть футболку Тома с автографом. Ее стоимость, как пишет издание The Sun, около 10 тысяч долларов. Брэди — игрок в американский футбол. Они с Жизель, которая одно время была самой высокооплачиваемой моделью мира, поженились в феврале 2009 года. Их сыну Бенджамину 8 декабря исполнилось 11 лет, а тремя днями ранее дочь Вивиан отпраздновала восьмой день рождения.

В то время, когда бездомный Занини забрался в особняк, там не было никого из членов семьи. Сработала сигнализация, и приехавшие сотрудники охранной фирмы задержали непрошенного гостя.

Занини

Дом в Массачусетсе близ Бостона супружеская пара купила в 2013 году и сделала в нем масштабный ремонт. В конце прошлого года недвижимость была выставлена на продажу за 39,5 миллиона долларов. Затем цену снизили на шесть миллионов, но покупателя все равно пока не нашлось.


61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Янукович

Янукович прервал молчание

Дерево

Дерево убило заслуженного врача России

ротару

Софию Ротару увидели разозленной

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер