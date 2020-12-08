Отец Децла разочаровался в "алчном" внуке

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), который внезапно умер от сердечного приступа в феврале 2019 года, сетует на меркантильность своего внука.

Как сообщает «Стар хитс», Александр Толмацкий, с которым Дэцл долгое время не общался, заявил, что много раз пытался возобновить связь с внуком Тони. Последний таки пошел на контакт, но как утверждает его дедушка, это было связано с корыстными побуждениями.

«Я виделся с ним несколько раз, но общением это назвать сложно. Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство. Но, может, это у всей сегодняшней молодежи так», — сетует Александр Толмацкий

По его словам, до официального вступления в наследство юноша приезжал в гости к бабушке, однако когда вопрос решился «она как будто перестала существовать»: «Так, слегка с ней переписывается иногда. И то по вопросу денег».

Не одобряет он и вдову Дэцла, которая, по его мнению, «не работает, ничего не хочет делать и привыкла, что кто-то дает подачки». «Судя по всему, она думает, что сейчас их должны содержать бабушка и дедушка, а не так, как это принято в обществе. Да, если ребенок доброжелательный, ласковый, хочется ему делать подарки, помогать разными способами в решении всех вопросов. Но когда общение становится хамским, подобное намерение у нормальных людей, естественно, пропадает. Поэтому сейчас с моей стороны никакой финансовой помощи Тони нет, сначала у него должно измениться отношение к нам».

Ранее Александр Толмацкий заявлял, что все права на имя, музыкальное наследие и клипы его покойного сына Кирилла будут принадлежать его сыну Антонию.

Фото Децла с сыном Тони из соцсетей.

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