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Шоу-бизнес

"Я действующий мужчина": 75-летний Петросян раскрыл тайну рождения сына

16:57 8 декабря 2020
Евгений Петросян

75-летний российский юморист Евгений Петросян, переболевший коронавирусом, впервые рассказал об отношениях с молодой женой Татьяной Брухуновой и раскрыл тайну появления на свет единственного сына Вагана.

В интервью в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Петросян признался, что сам не верил в то, что может стать отцом в таком возрасте.

«Я, так же, как и ты, думал, что это уже невозможно. Что это, так сказать, пройденная возможность», — сказал Евгений Ваганович.

Поверить в невозможное его буквально заставила молодая супруга Татьяна Брухунова, которая пришла работать к Петросяну и Степаненко задолго до их развода. Как оказалось, отношения с помощницей длятся уже почти десять лет.

«Таня со мной давно — лет десять. Сначала она занималась сайтом, помогала мне по всякому», — поделился Петросян.

Ради Брухуновой, моложе юмориста почти на 45 лет, он решился на развод с Еленой Степаненко. Он женился на бывшей помощнице, а в марте 2020 года она родила ему сына Вагана.

Вокруг появления малыша на свет ходило много слухов. Якобы сына для пары выносила суррогатная мать. Но позже Татьяна заявила, что рожала сама.

Евгений Петросян на вопрос ведущего «как это произошло?» ответил весьма эмоционально.

«Что ты хочешь, чтобы я сказал тебе? Что я действующий мужчина?» — сказал юморист Петросян ведущему Вячеславу Манучарову и подтвердил, что ребенок у них получился «естественным путем».

Петросян заверил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем десять лет назад. Татьяна следит за его питанием, он регулярно ходит в спортзал и ведет активный образ жизни.

Недавно Татьяна Брухунова призналась, что преодолела болезнь. Жена Петросяна также сделала интимное признание о сроке их отношений.

Фото Instagram.com/petrosyanevgeny

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