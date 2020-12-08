Любимчика Леси Никитюк лишили "бубенцов"

Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась подробностями, как спасала своего питомца Рафаэля (Рафика). У пса обнаружили крипторхизм, и потребовалась операция, чтобы не развилось онкологическое заболевание. Кастрацию выполнили в ветеринарной клинике в Хмельницком.

На странице пса Рафика в Instagram появилось сообщение, что вместе с хозяйкой 8 декабря он едет на операцию: «У хозяйки нет выбора… мои бубенчики так и не увидели этот прекрасный мир. Они остались внутри! Нужно удалить их, есть риск онкологии. Держите за меня кулачки».

Спустя несколько часов от имени Рафика появилось вдохновляющее сообщение, что операция прошла успешно: «После операции меня поместили в специальную камеру где я отходил от наркоза. 4 часа мне нельзя кушать и пить… а я так хочу уточки».

В последней публикации Леся показала, как пытается морально поддержать любимца, надев на шею такой же ограничитель.

Фото lesia_nikituk/Instagram

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter