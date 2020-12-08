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Шоу-бизнес

Сначала побежала нюхать кофе, потом — в лабораторию: Наталка Карпа заразилась коронавирусом

18:54 8 декабря 2020
карпа

Певица Наталка Карпа заразилась коронавирусом и уже две недели не чувствует запахов. Об этом она рассказала в Instagram. О том, что подхватила инфекцию, Карпа узнала случайно, когда решила понюхать новые духи.

«Муж вернулся из командировки и привез новый парфюм. Говорит: посмотри! Я сначала подумала: наверное, мой аромат — потому что не чувствую. Потом поймала себя на мысли, да нет, это что-то не то. Побежала нюхать кофе. Ну, а потом прямым ходом в лабораторию», — рассказала Карпа.

По словам певицы, тест оказался положительным, но кроме потери обоняния, других симптомов не наблюдается.

«Никаких тебе симптомов, самочувствие — как будто ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов, вкус, кажется, на месте… Вторая неделя прошла. Все без изменений. Жду теперь повторного результата, надеюсь на лучшее», — подытожила Наталка.

Напомним, 39-летняя Наталка Карпа год назад впервые стала мамой. У певицы родилась дочь Злата. Кумом Наталки и крестным ее дочери стал лидер группы «Антитела» Тарас Тополя.

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