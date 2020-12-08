Ирина Билык трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

Народная артистка Украины Ирина Билык, удивившая поклонников «состарившимся» видом, трогательно поздравила младшего сына с первым юбилеем. Табризу исполнилось пять лят. День рождения отметили в узком семейном кругу — со старшим сыном Глебом и его невестой Алисой. Трогательными семейными снимками Ирина поделилась на своей странице в Instagram.

«Маленького Табриза поздравляем все с днем рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш», — написала Билык под фото с детьми.

На одном из снимков Глеб преподносит праздничный торт со свечами младшему брату.

На другом фото Глеб с Алисой обнимают счастливого Табриза.

Как поздравил мальчика отец — фотограф и стилист Аслан Ахмадов — Ирина не уточняет. Не говорит и о том, смог ли он в условиях пандемии приехать к сыну из России, где живет.

Напомним, Табриза родила суррогатная мать. Ирина и Аслан не стали скрывать это и откровенно рассказали о появлении малыша.

Воспитывать мальчика Ирине помогала ее мать Анна Яковлевна, в мае этого года она неожиданно ушла из жизни.

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