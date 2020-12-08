Ирена Карпа отметила 40-летие эротической фотосессией

Писательница Ирена Карпа 8 декабря празднует свой день рождения. 40-летие Ирена отметила откровенной фотосессией. Самые понравившиеся фотографии писательница опубликовала в сториз в Instagram.

По словам Карпы, ей ее тело нравится больше в 40 лет, чем-то, что было в 20. «И лицо тоже (good news, девушки: жизнь после 35 существует!)» — написала Ирена.

Некоторые из фотографий, вошедших в эротическую подборку, писательница уже публиковала ранее в Facebook.

Карпа рассказала, что день рождения провела, читая поздравления. Ближе к вечеру были закуплены морепродукты и вино, и Ирена организовала пикник у моря.

Фото qarpa/Instagram

450

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter