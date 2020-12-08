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Шоу-бизнес

Ирена Карпа отметила 40-летие эротической фотосессией

20:29 8 декабря 2020
карпа

Писательница Ирена Карпа 8 декабря празднует свой день рождения. 40-летие Ирена отметила откровенной фотосессией. Самые понравившиеся фотографии писательница опубликовала в сториз в Instagram.

По словам Карпы, ей ее тело нравится больше в 40 лет, чем-то, что было в 20. «И лицо тоже (good news, девушки: жизнь после 35 существует!)» — написала Ирена.

Некоторые из фотографий, вошедших в эротическую подборку, писательница уже публиковала ранее в Facebook.

карпа

Карпа рассказала, что день рождения провела, читая поздравления. Ближе к вечеру были закуплены морепродукты и вино, и Ирена организовала пикник у моря.

Фото qarpa/Instagram

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