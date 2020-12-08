«Сгнил, лежа в постели»: Петросян шокировал подробностями смерти Джигарханяна

75-летний Евгений Петросян, нарушивший молчание о личной жизни и рассказавший об отношениях с молодой женой Татьяной Брухуновой и раскрывший тайну рождения сына Вагана, шокировал подробностями смерти актера Армена Джигарханяна. Российский юморист в откровенном интервью Вячеславу Манучарову, отвечая на вопрос о разводе с Еленой Степаненко, эмоционально ответил: «Захочешь жить — разведешься». Затем он вспомнил актера Армена Джигарханяна, который после развода с молодой женой Виталиной Романовской переживал не лучшие времена и после продолжительной болезни мучительно ушел из жизни.

«Как вы решились на это? Вы же живой человек со своими страхами, к тому же немолодой уже…», — спрашивал Вячеслав Манучаров о разводе со Степаненко.

Петросян ответил, что не хочет повторять судьбу своего коллеги Армена Джигарханяна, и намерен жить полной жизнью, наслаждаться общением с сыном и заботливой женой.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал», — эмоционально сказал Петросян.

Он также отметил, что сейчас чувствует себя лучше, чем лет десять назад. Он следит за питанием и регулярно посещает спортзал. И после перенесенного коронавируса намерен вернуться к тренировкам.

Стоит отметить, что Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков в сети, отметила что их с Петросяном отношения длятся около девяти лет.

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