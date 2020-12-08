«Мы, как и Порошенко, проиграли Зеленскому», — актер Леонид Барац

Театр «Квартет И» в свое время очень недооценил популярность творчества Владимира Зеленского и потому потерпел разгромное поражение. Такое же, как Петр Порошенко на выборах, где соперничал с Зеленским. Об этом рассказал российский актер и продюсер, основатель театра «Квартет И» Леонид Барац в интервью «Гордон».

Барац вспомнил об эпизоде, когда между «Квартетом И» и студией Зеленского возник вопрос о дате премьеры новых фильмов. Тогда «квартетовцы» не захотели уступить и проиграли.

«Мы выходили с фильмом „Быстрее, чем кролики“, а у Зеленского выходили очередные „Свидания“ или „Любовь в большом городе“… И Зеленский позвонил и сказал: „Ребята, давайте как-то разойдемся по датам. Уйдите с нашей даты“. На что мы ему сказали: „Уйдите сами с нашей даты“. И как же мы проиграли», — сожалеет Барац.

«Нам-то казалось, что у нас кредит доверия такой, что на нас пойдут и будут смотреть… И мы провалились страшно. Зеленский нас победил в этом абсолютно», — сказал Барац.

Фото wikimedia.org

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