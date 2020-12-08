"Сильно не в курсе": Петросяна уличили во лжи о "страшных муках" Джигарханяна перед смертью

Близкий друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян уличил во лжи юмориста Евгения Петросяна, который накануне в интервью заявил, что как никто другой знает о том, в каких условиях худрук уходил из жизни. Джигарханян, по словам Евгения Вагановича, якобы гнил заживо, а родственники не спешили облегчить его боль.

Об этом передает телеканал НТВ.

«В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждается в точных уколах, которые ему никто не делал», — заявил Петросян в программе «Эмпатия Манучи».

Однако Артур Согомонян назвал ложью слова Петросяна. Более того, друг Джигарханяна уверил, что юморист не поддерживал связь с умирающим актером и знать о реальном положении дел не может.

«Нет, я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались, поэтому не думаю, что он сильно в курсе», — подчеркнул Согомонян.

Согомонян добавил, что последние дни перед смертью Джигарханян находился в больнице и был в неплохом настроении. Он добавил, что для близких и друзей смерть артиста стала неожиданностью, потому что все верили в чудо.

«Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз», — пояснил Согомонян.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Близкие артиста причиной смерти назвали остановку сердца. На счету актера более 250 ролей в театре, кино и озвучивании мультфильмов.

Фото: Рамблер

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