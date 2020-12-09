28.09 / 28.31 33.86 / 34.31
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезду "Ранеток" раскритиковали за фото без лифчика

2:39 9 декабря 2020
Студилина Янина

Исполнительница одной из главных ролей в некогда популярном сериале «Ранетки», 35-летняя актриса Янина Студилина любит радовать поклонников снимками в откровенных, но приличных нарядах, после публикации которых ей достается немало комментариев с восторгами.

Но в этот раз выставленная на днях фоторабота почему-то поклонников не вдохновила.

Актриса сфотографировала себя в зеркале во время примерки одежды. Она выбрала черную короткую кожаную юбку и бежевую блузку с широким вырезом практически до пупка.

При этом актриса не надела лифчик и в таком наряде ее грудь оказалась наполовину оголена.

«Купить такой наряд? Или это слишком откровенный вырез? Да/нет … не могу решить», — кокетливо задала Янина вопрос своим подписчикам.

«Нет не нужно»; «Нет («, «Лучше спроси у мужа»; «Сиськи прикрой», «А лифчик где?» — посыпались комментарии.

Впрочем, некоторые фанаты решили, что актриса в такой юбке и блузке выглядит сексуально и рекомендовали девушке обязательно забрать их с собой домой.

Как известно, Янина Студилина замужем за Александром Роднянским-младшим, сыном продюсера канала СТС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с вопросом «А лифчик где?» столкнулась и дочь Веры Брежневой, после смелой сессии возле лимонного дерева.

Фото: @yanina_studilina

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Малышева Елена

"Ботанический ад": Малышева перечислила комнатные растения-"убийцы", от которых стоит избавиться

Студилина Янина

Звезду "Ранеток" раскритиковали за фото без лифчика

Смартфон в воде

Смерть от смартфона: девушка случайно уронила в ванну мобильный гаджет и погибла

Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер