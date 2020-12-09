Звезду "Ранеток" раскритиковали за фото без лифчика

Исполнительница одной из главных ролей в некогда популярном сериале «Ранетки», 35-летняя актриса Янина Студилина любит радовать поклонников снимками в откровенных, но приличных нарядах, после публикации которых ей достается немало комментариев с восторгами.

Но в этот раз выставленная на днях фоторабота почему-то поклонников не вдохновила.

Актриса сфотографировала себя в зеркале во время примерки одежды. Она выбрала черную короткую кожаную юбку и бежевую блузку с широким вырезом практически до пупка.

При этом актриса не надела лифчик и в таком наряде ее грудь оказалась наполовину оголена.

«Купить такой наряд? Или это слишком откровенный вырез? Да/нет … не могу решить», — кокетливо задала Янина вопрос своим подписчикам.

«Нет не нужно»; «Нет («, «Лучше спроси у мужа»; «Сиськи прикрой», «А лифчик где?» — посыпались комментарии.

Впрочем, некоторые фанаты решили, что актриса в такой юбке и блузке выглядит сексуально и рекомендовали девушке обязательно забрать их с собой домой.

Как известно, Янина Студилина замужем за Александром Роднянским-младшим, сыном продюсера канала СТС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с вопросом «А лифчик где?» столкнулась и дочь Веры Брежневой, после смелой сессии возле лимонного дерева.

Фото: @yanina_studilina

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